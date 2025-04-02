Pınar Deniz Anne Oldu

EVLENME TARİHLERİ

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, mutlu birlikteliklerini 17 Eylül 2024’te İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirdikleri evlilikle pekiştirdi.

Nikahtan sonra, Paris Moda Haftası içerisinde yer alan bir defilede, ünlü isimlerle beraber yürüyen Pınar Deniz, karnını tutarak verdiği pozla hamileliğini ilk kez duyurmuştu.

BEBEK MÜJDESİ

Heyecan içinde olan çift, bir oğul beklediklerini müjdeledi. Pınar Deniz, Maslak’taki özel bir hastanede oğlunu dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlıklarının yerinde olduğu bilgisi alındı.