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Pınar Deniz’den Bebek Konusunda İtiraflar

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HAMİLELİK SÜRECİ DEĞİŞİMİ

5 aylık hamile olan Pınar Deniz, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Ünlü oyuncu, “Hamilelikle hayatınızda neler değişti?” sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti: “Her şey değişti. Artık iki kişilik düşünüyorum. Her şeye dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yaparken bile bütün rutinlerimi değiştirmeye çalışıyorum.”

HEYECANLI VE MUTLU

Deniz, eşi Kaan Yıldırım’ın hamilelikle ilgili heyecanının yüksek olduğunu belirtti. “O da heyecanlı, ben de. Çok mutluyum” şeklinde konuştu. Erkek bebek bekleyen ünlü oyuncu, hamilelik süreciyle ilgili yaptığı bir itirafta ise “Oğlum inşallah ileride buna üzülmez. Kız çocuğu diye hayal etmiştim. Ama şu an erkek olduğu için çok mutluyum” dedi.

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