Pınar Deniz Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında?

Pınar’ın YARIŞMA BAŞARILARI

İşte Benim Stilim yarışmasının takipçileri, yarışmacı Pınar’ı merak ederek “Pınar kimdir?” sorusunu sürekli gündeme getiriyor. Tarzı ve sahne duruşuyla dikkatleri üzerine çeken Pınar, yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri haline geldi. “Pınar Deniz kaç yaşında, nereli?” gibi sorular izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Pınar’ın KİŞİSEL BİLGİLERİ

19 Aralık doğumlu olan Pınar Deniz, şu an 22 yaşında ve Yay burcu olarak biliniyor. 1.77 boyunda ve 57 kilo olan Deniz, fiziksel özellikleriyle de ilgi çekiyor. TV ve sinema ödüllerine sahip olan Deniz, 6. Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasında elde ettiği birincilikle büyük bir başarı sergileyerek kariyerinde önemli bir adım atıyor.