Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Anne Baba Oldu

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM’IN BEBEK SEVİNCİ

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İtalya’nın Roma şehrinde dünyaevine girdi. Evliliklerinin ardından Paris Moda Haftası’nda ünlü isimlerle birlikte sahne alan Pınar Deniz, verdiği pozlarla hamile olduğunu duyurdu. Çift, geçtiğimiz günlerde Maslak’ta özel bir hastanede oğullarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU VE İSİM SEÇİMİ

Pınar Deniz ve bebeğin sağlık durumları iyi olarak bildiriliyor. Hastaneden taburcu olduktan sonra çiftin bebeklerine vermiş olduğu isim de belli oldu. Hürriyet’in haberine göre, oğullarına “Fikret Hakan” ismini veren çift, Kaan Yıldırım’ın babası Hakan’a atıfta bulunarak bu adı seçmiş. Minik Fikret Hakan, aileye büyük bir sevinç getirmiş durumda.