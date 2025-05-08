Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında vefat etti

KAN SER TEDAVİSİ GÖREN İŞ KADINI HAYATINI KAYBETTİ

Uzun süre kanser tedavisi gören iş kadını Pınar Eczacıbaşı, 65 yaşında hayatını kaybetti. Eczacıbaşı, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs Salı günü hayata gözlerini yumdu ve cenaze törenine ailesi, kuzeni Bülent Eczacıbaşı, Nükhet Eczacıbaşı, sanatçı Demet Akbağ ve birçok seveni katıldı. Yakınları, Eczacıbaşı’nın tabutu başında gözyaşı döktü. Törenin ardından Eczacıbaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

SON GÜNLERİNİ EVİNDE GEÇİRDİ

Pınar Eczacıbaşı’nın kuzeni Bülent Eczacıbaşı, onun son günlerini evinde geçirdiğini belirtti. “Çok kötü bir hastalığa, kansere yakalandı. Bütün mücadelesine rağmen hastalık kritik hale geldi. Bu hastalığın sonucu maalesef çok kötü oldu. Hastalığını en yakını olan bizler dahil kimseyle paylaşmadı. Buradaki tüm sevenleri hayret içerisinde. Hastanede çok uzun süre tedavi gördü. Sonrasında da hastaneye giriş çıkış yaptığı dönemler oldu. Kendisi son günlerini de evinde geçirdi,” dedi.

YAKIN DOSTUNDAN DUVARDAN DUVARA DESTEK

Pınar Eczacıbaşı’nın yakın arkadaşı Tevfik Kaan Soyak, aralarındaki bağı vurgulayarak, “Bizim bir parçamız, ailemiz gibiydi. ‘Eve gelin, çocuklar sizi orada göreyim’ dedi. Son anlarında görüşmek kısmet olmadı. Mekanı cennet olsun. Kendisiyle çok yakındık. Bir aile gibiydik. En son kendisiyle birkaç ay önce görüşmüştük,” şeklinde konuştu.

– İSTANBUL