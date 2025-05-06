Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti

PINAR ECZACIBAŞI’NIN HAYATI VE KARIYERİ

Türkiye’nin köklü ailelerinden Eczacıbaşı ailesinin değerli isimlerinden biri olan Pınar Eczacıbaşı, yaşamını yitirdi. Pınar Eczacıbaşı’nın hayatı hakkında bilgiler verilen metinlerde, kendisinin kim olduğu, yaşı ve evlilik durumu gibi konular merak ediliyor. Türkiye’ye dönerek Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) – Finans alanında yüksek lisans yapan Pınar Eczacıbaşı, iş hayatına Eczacıbaşı Grubu’nda, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Departmanı’nda başladı.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE ETKİNLİĞİ

Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti’ni kurarak Türkiye’de yatırım yapmak isteyen bireylere ve kurumlara pazar araştırmaları yaparak yatırımlarında ve ortaklık yapılandırmalarında danışmanlık hizmeti verdi. Kendisi hiç evlenmediği ifade ediliyor. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinin yanı sıra Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanlığını üstlenen Eczacıbaşı’nın ölümü, iş dünyası ve sivil toplum çevrelerinde büyük bir üzüntü yarattı.

Pınar Eczacıbaşı’nın ölüm nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Eczacıbaşı ailesinden yayımlanan duyuruda Saffet Pınar Eczacıbaşı’nın 6 Mayıs günü vefat ettiği belirtiliyor. Bu, iş dünyasında önemli bir kayba yol açtı.