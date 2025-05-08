Pınar Eczacıbaşı, Hayatını Kaybetti

UZUN SÜRELİ HASTALIK SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Uzun bir süre kanser tedavisi gören iş kadını Pınar Eczacıbaşı, 6 Mayıs Salı günü 65 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze töreni Zincirlikuyu Camii’nde gerçekleştirildi. Törene ailesinin yanı sıra kuzeni Bülent Eczacıbaşı, Nükhet Eczacıbaşı, sanatçı Demet Akbağ ve çok sayıda seveni katıldı. Pınar Eczacıbaşı’nın tabutu başında yakınları gözyaşı döktü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

ACILI AİLESİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMALAR

Pınar Eczacıbaşı’nın son günlerini evinde geçirdiğini belirten kuzeni Bülent Eczacıbaşı, bu kaybın kendileri için çok acı olduğunu ifade etti. “Çok kötü bir hastalığa, kansere yakalandı. Bütün mücadelesine rağmen hastalık kritik hale geldi. Bu hastalığın sonucu maalesef çok kötü oldu. Hastalığını en yakını olan bizler dahil kimseyle paylaşmadı. Buradaki tüm sevenleri hayret içerisinde. Hastanede çok uzun süre tedavi gördü. Sonrasında da hastaneye giriş çıkış yaptığı dönemler oldu. Kendisi son günlerini de evinde geçirdi” diye konuştu.

ÜNLÜ İSİMLER CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Pınar Eczacıbaşı için düzenlenen cenaze namazı Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından kılındı. Törene sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Demet Akbağ ve Cem Hakko da cenaze töreninde yer aldı. Pınar Eczacıbaşı, gözyaşlarıyla uğurlandı.