Pınar Eczacıbaşı Vefat Etti

Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti

PINAR ECZACIBAŞI HAKKINDAKİ ÜSTÜNDE DURULAN BİLGİLER

Türkiye’nin köklü ailelerinden birinin saygın üyelerinden olan Pınar Eczacıbaşı, yaşamını yitirdi. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanlığını üstlenen Pınar Eczacıbaşı’nın ölümü, iş dünyasında ve sivil toplum çevrelerinde derin bir üzüntü yarattı.

PINAR ECZACIBAŞI’NIN VEFATIYLA İLGİLİ DETAYLAR

Pınar Eczacıbaşı’nın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Eczacıbaşı ailesinin yaptığı açıklamada, Saffet Pınar Eczacıbaşı’nın 6 Mayıs tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi. Cenaze töreni ise 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını takiben yapılacak ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.