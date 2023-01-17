Pınar Gültekin davası yeniden görülecek

Pınar Gültekin ile ilgili davanı yeniden görüleceği açıklandı.

Muğla’da evli sevgilisi tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin ile ilgili davanı yeniden görüleceği açıklandı.

Muğla’da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı’nın (32) ‘canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan yargılandığı davada haksiz tahrik indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası kararıyla ilgili gelişme yaşandı.

Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.