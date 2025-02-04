Pınar Gültekin Davasında Şok Karar Çıkışı

PINAR GÜLTEKİN’İN KAÇIRILMASI VE CİNAYETİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020’de kayboldu. Başlatılan soruşturma sürecinde 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kargaşada Gültekin’i boğarak öldürdüğünü, ardından cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını ve üzerinde beton döktüğünü itiraf etti. Avcı’nın yerini gösterdiği varilde, Gültekin’in kısmen yanmış bedeni bulundu. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklandı.

CEMAL METİN AVCI’NIN AİLESİ VE İLGİLİ ŞAHISLAR

Cemal Metin Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyalleri, ağabeyiyle bağ evinde bulunma ihtimalini gösterdi. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklandı. 15 Şubat 2021’deki duruşmada, imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Pınar Gültekin’in ailesinin avukatı, sanık Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eski eşi Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın “Delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme” suçunu işlediklerini belirterek şikayette bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Ekim 2020’de şüpheliler hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Muğla Sulh Ceza Hakimliği de bu karara yapılan itirazı kesin olarak reddetti.

Davanın 24 Ocak 2022’de görülen 9’uncu duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, Pınar Gültekin’in hayattayken yangına maruz kaldığının oy birliğiyle kabul edilmesini sağlayarak, Cemal Metin Avcı’nın “Canavarca hisle öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca, Mertcan Avcı’nın “Suç delillerini gizleme ve değiştirme” eyleminde bulunması, Cemal Metin Avcı’nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ile annesi Ayten ve babası Selim Avcı’nın da “Suç delillerini yok etmek ve gizlemek” suçlarından ceza almasını istedi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, daha önce adli kontrol şartıyla serbest kalan Mertcan Avcı’nın tekrar tutuklanması için bir daha savcılığa başvurdu.

MERTCAN AVCI’NIN TUTUKLANMASI VE İDDİANAME

Mertcan Avcı, 21 Şubat’ta “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak” suçundan tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün tarafından hazırlanan iddianamede, Mertcan Avcı’nın, Pınar Gültekin’in bulunduğu varildeki yangını önleme veya sonlandırma konusunda herhangi bir eylemde bulunmadığı vurgulanarak, “Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame, Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme heyeti, suça doğrudan etki edebilecek nitelikteki delillerin toplanmadan hazırlandığı gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verdi. Başsavcı Vekili Düzgün, iade kararına itiraz ederek, Mertcan Avcı hakkında yürütülen soruşturmada mevcut delillerin toplandığını ve suçun işlendiğine dair yeterli şüphe oluşturacak kanıt olarak değerlendirildiğini ifade etti.