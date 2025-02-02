Pınar Gültekin Davasında Yargıtay’dan Karar Bozma

YARGITAY’DAN ŞOK BOZMA KARARI

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesine dair sanık Cemal Metin Avcı’ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, bu konuda yaptığı açıklamada, “Henüz tarafımıza tebliğ edilmeyen, bilgimizin olmadığı ve her nasılsa basınla paylaşılan Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin kararını biz de basından öğrendik. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkan vekili ile iki üyenin karşı oyuna rağmen, üçe iki şekilde oy çokluğuyla kararı bozmuştur” dedi. Avcı’nın, müvekkillerinin kızı Pınar Gültekin’i canavarca hisle ve tasarlayarak öldürmediği, ayrıca haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiği yönündeki gerekçelerle kararın sanık lehine bozulduğunu ifade etti.

BASINDAN ÖĞRENDİK, HUKUK GARABETİ

Epözdemir, Avcı’ya yönelik uygulanan haksız tahrik indirimine değinerek, “Bize göre Yargıtay’ın oy çokluğuyla aldığı bu karar açıkça hukuk garabeti mahiyetindedir” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, diyerek, “Aşamalarda üç defa değişen, kendi içinde çelişen, dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir” sözlerine ekledi.

CİNAYET ÖNÜMÜZDE DERİN YARALAR AÇACAK

Yargıtay’ın bozma kararını eleştiren Epözdemir, “İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Yargıtay’ın bozma ilamı doğrultusunda karar verir ve karar bu haliyle kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecektir” dedi. Bu durumda Avcı’nın cezaevinde kalacağı süreyi de aktaran avukat, “Ceza infaz hukukunun temel ve evrensel prensibi ve amacı ıslah iken, bize göre hunharca ve vahşice cinayet işleyen bu sanığın henüz ıslah olmadan topluma karışması kamu vicdanında ve müvekkil ailenin vicdanında derin yaralar açacaktır” ifadesini kullandı. Kararın, kadına şiddet ve kadın cinayetleriyle mücadele iradesini zedeleyebileceğini savundu.

OLAYIN GELİŞİMİ

Pınar Gültekin’in 2020’deki öldürülmesiyle ilgili davada, sanık Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırılmıştı. Ancak daha sonra uygulanan haksız tahrik indirimiyle cezası 23 yıla düşmüştü. Bu arada, Mahkeme Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı’nın 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı’nın beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine ve haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.