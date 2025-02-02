Pınar Gültekin Davasında Yargıtay Müebbet Kararını Bozdu

YARGILAMA SÜRECİ VE CEZA VERİMİ

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i Temmuz 2020’de öldüren Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı’nın davası 2022’de sonuçlanmıştı. Yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından haksız tahrik indirimi uygulayarak ceza miktarını 23 yıla düşürdü. Mertcan Avcı ile diğer sanıklar ise beraat etti.

YARGITAY’IN KARARI

İzmir İstinaf Mahkemesi, bu durumu bozarak Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı’ya ise 4 yıl hapis cezası verdi. Ancak dosya temyiz edilince Yargıtay her iki kararı da bozdu. Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Yargıtay, Cemal Metin Avcı’ya tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Karara, 5 kişilik heyetteki iki üye muhalefet şerhi koydu.

AVUKAT EPÖZDEMİR’İN TEPKİSİ

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, bu duruma tepki göstererek şunları söyledi: “Dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir.” Avukat, Cemal Metin Avcı’nın cezasının 12 yıl ile 18 yıl arasında olabileceğini ve cezaevinde kalma süresinin şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulanınca oldukça kısalabileceğini belirtti.

PINAR GÜLTEKİN’İN ÖLDÜRÜLMESİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020’de Akyaka Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda, Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve güvenlik kamera kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadeleri alındı. Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, başlangıçta suçlamaları kabul etmedi ancak deliller karşısında Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü itiraf etti. Cesedini yaktıktan sonra varille ormanlık alana attığını söyledi. Kardeşi Mertcan Avcı da, ağabeyinin yanında olay yerinde bulunması nedeniyle “delil karartmak” suçlamasıyla tutuklandı. Süreç sonunda Mertcan Avcı’nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Pınar Gültekin’in öldürülmesi davasında Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı fakat haksız tahrik nedeniyle cezası 23 yıla düşürüldü. Mertcan Avcı ve diğer sanıklar beraat etti. Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, kararı istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, duruşmalı görülen istinaf sürecinde Cemal Metin Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, kardeşinin ise 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.