Pınar Gültekin’in Ölümüyle İlgili Dava

Pınar Gültekin Davası Gelişmeleri

2020 yılında Muğla’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ölümüne ilişkin yapılan Adli Tıp Kurumu incelemesinde, ölümün “hayattayken yakılma” nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi. Yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya “Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bununla birlikte, Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Bozma kararı, tartışmalara yol açtı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

İtirazın Sonuçları

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne yapılan itirazda, Avcı’nın öldürme eyleminde “sebat ve ısrar ettiği” kaydedildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını değerlendiren Yargıtay 1. Dairesi, ‘canavarca hisle’ ve ‘eziyet çektirerek’, ‘tasarlayarak öldürme’ eylemlerinin gerçekleşmediği yönünde oy çokluğu ile itirazı reddetti.

Muhtemel Tahliye Durumu

Davanın nihai kararı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından verilecek. Eğer mevcut karar değişmezse, Cemal Metin Avcı, 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i diri diri yakan ve üstüne beton döken katil olarak Temmuz 2027’de tahliye olabiliyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması halinde, cezaevinde 2050 yılına kadar kalma ihtimali bulunuyor.

Sürecin Seyri

2020 yılında Muğla’da Pınar Gültekin’in öldürülmesine dair açılan davada, Cemal Metin Avcı’nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle birlikte 23 yıla düşürülmüştü. Mahkemede yargılanan Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine karar verilmişti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezası ile kardeşi Mertcan Avcı’nın beraat kararını istinafa taşıdı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yapılan duruşmada sanık Cemal Metin Avcı’ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını iptal etti ve “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, sanık Avcı’ya “haksız tahrik” ve “iyi hal” indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi. Mertcan Avcı’ya, “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki duruşmanın ardından, dosya sanık avukatı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezada “haksız tahrik uygulanmadığı” gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bu bozma kararına itirazda bulundu.