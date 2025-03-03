Pınar Türker Hakkında Bilinmesi Gerekenler

PINAR TÜRKE’nin TANITIMI YAPILIYOR

Çarpıcı yorumları ve analizleri ile katıldığı programlarda dikkatleri üzerine çeken Pınar Türker hakkında merak edilenler artıyor. Pınar Türker kimdir? Pınar Türker kaç yaşında, nereli? Aynı zamanda hayatı ve biyografisi de araştırmaların merkezinde yer alıyor.

EĞİTİMİ VE MESLEK HAYATI

Pınar Türker, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü ile mezun oldu. Meslek hayatına 1998 yılında Yapı ve Kredi Bankası’nda yönetici adayı olarak başlayan Pınar, iletişim alanında 25 yılı aşkın bir deneyim kazanmıştır. Pınar, Nisan 2021 tarihinden bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Medya A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.