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Pınar Uzun Okakın ÇHPlilerin Tepkisini Aktardı

CHP’LI YETKİLİDEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya platformu X üzerindeki hesabına getirilen erişim engeline karşı çıktı. Uzun Okakın, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak durumu eleştirdi.

ENGEL VE SANSÜRÜN AÇIKLAMASI

Yapılan paylaşımda, “Yurt dışı menşeili kapalı iş birlikleriyle, muhalif eylem ve söylemlerin etkileşimini azaltmak ve mitinglerimizin görünürlüğünü düşürmek amacıyla milyonlarca dolar harcamak pahasına sansür uygulamak sizi kesmemiş olacak ki, Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirdiniz. Artık sosyal medyada yüz binlerce İmamoğlu olacak; gösterin akıl dışılığınızı, milyonlarca İmamoğlu olalım.” sözleri öne çıktı.

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