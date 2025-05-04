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Pınarhisar’da Yatırımlar Devam Ediyor

PINARHİSAR İLÇESİNDE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Pınarhisar ilçesine bağlı beş köyde devam eden yatırımlar, kaymakamlık tarafından duyuruldu. Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2025 yılı için belirlediği yatırım programı çerçevesinde, Akören, Çayırdere ve Sütlüce köylerinde içme suyu deposunun bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Ayrıca, Osmancık köyünde kanalizasyon hattı ve Tozaklı köyünde düğün salonu yapım çalışmaları sürüyor. Sütlüce köyündeki sondaj kuyusu yapımının da tamamlandığı, bu köylerdeki çalışmaların en kısa sürede bitirileceği ifade ediliyor.

GIDA İŞLETMELERİ DENETİMDEN GEÇTİ

Kırklareli ilinde gıda üretimi ve satışını gerçekleştiren işletmeler, denetimden geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde işletmelerin üretim alanlarını inceledi. Yapılan denetimlerde hijyen koşulları, personelin sağlık karneleri, fiyat etiketleri ve ürünlerin son tüketim tarihleri gözden geçirildi.

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