Pınarhisar Kaymakamı Gazilere Ziyaret Gerçekleştirdi

GAZİLERİ ZİYARET EDEN KAYMAKAM

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret ediyor. Özderin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Koray Toska ile Tozaklı Muhtarı Erdinç Kılınç’ı da yanına alarak Kıbrıs gazisi Cevat Çakır ve eşi Meryem Çakır’ı ziyaret etti. Çakır ailesiyle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Özderin, ailenin ihtiyaç ve isteklerini dinliyor.

İKİNCİ ZİYARETLE DEVAM EDİYOR

Kaymakam Özderin, ilk ziyaretin ardından Kıbrıs gazisi Ali Yıldız ve eşi Hacer Yıldız ile Kıbrıs gazisi İsmail Kenan Ergin’i de ziyaret ediyor. Bu ziyaretler, gazilere gösterilen saygı ve destek açısından önemli bir adım oluyor.