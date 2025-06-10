Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Gazileri Ziyaret Etti

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER ZİYARET EDİLDİ

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Çanakcıoğlu, beraberindeki kurum müdürleriyle birlikte ilçede yaşayan şehit aileleri ve gazilerin evlerine giderek bir süre sohbet yaptı. Ailelerin isteklerini dinleyen Çanakcıoğlu, her fırsatta şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiğini ifade etti. Çanakcıoğlu, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını özellikle vurguladı.

LOJİSTİK DEPOLAMA PROJESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, “Lojistik Depolama, Küçük ve Orta Ölçekli Bacasız Sanayi Alanı Projesi” çalışmaları üzerinde durduklarını aktardı. Talay, yaptığı yazılı açıklamada, proje dahilinde ilçede önemli bir sanayi ve lojistik alanı inşa edileceğini belirtti. Gerekli analizlerin tamamlandığını bildiren Talay, planlama sürecinin sona erdiğini kaydetti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği ile çalışmaların sürdüğünü dile getiren Talay, doğayla uyumlu, tarımı koruyan ve yüksek teknolojili üretime olanak tanıyan projeyi Pınarhisar’a en kısa sürede kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı.