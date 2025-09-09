Pınarhisar Kaymakamı Ziyaret Gerçekleştirdi

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, “Aile Yılı” çerçevesinde önemli bir ziyarette bulundu. Kaymakam Özderin, 40 yıl boyunca evli kalan Enise ve Recep Danacı çiftini evlerinde ziyaret etti. Çiftle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Özderin, ardından çiftin isteklerini dinledi ve kendilerine sağlıklı ve huzurlu nice yıllar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatan Özderin, uzun süredir evli çiftlerle farklı vesilelerle bir araya geldiğini sözlerine ekledi.

KÖPRÜ İNŞAATI TAMAMLANDI

Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyündeki köprü inşaatı tamamlandı. İl Özel İdaresinin altyapı ve ulaşım yatırımları çerçevesinde, Ergene Nehri üzerinde inşa edilen köprü artık ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, yeni köprünün bölgedeki 7 köye ulaşımı daha hızlı hale getirdiğini ifade etti. Ulaşımı daha güvenli, hızlı ve konforlu bir duruma getirdiklerini belirten Kuşoğlu, “İl Özel İdaremizin yatırımıyla hizmete sunulan köprü, vatandaşlarımızın günlük yaşamına ve ekonomik faaliyetlerine önemli katkılar sağlayarak kırsal bölgelerimizin gelişimine destek olacak. Yeni köprümüzün hayırlı olmasını diliyoruz. Devletimizin hizmet anlayışıyla altyapı ve ulaşım yatırımlarımız durmaksızın devam edecek.” diyerek açıklamada bulundu.