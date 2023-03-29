Pirlo’dan Beşiktaş açıklaması

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Beşiktaş ile ilgili çıkan haberlere cevap verdi.

Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğüne getirilen Teknik Direktör Andrea Pirlo, Türkiye’de gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Sezon başında biraz tökezleyen ancak yapılan takviyelerle ligde istediği sonuçları da alan İtalyan teknik adamın performansı şimdiden Avrupa’nın da dikkatini çekti. Hatta tecrübeli futbol adamı için sürpriz iddialar da çıkmaya başladı.

Andrea Pirlo bugün gerçekleştirilen idman öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulunurken hakkında çıkan haberlere de yanıt verdi.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

İtalyan’ın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport’a konuşan 43 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Karagümrük ile devam eden sözleşmesi ve sezon sonunda neler olacağı ile ilgili konuşmuş ve “Yöneticiler bana sözleşme yenileme teklifinde bulundular ama bunu sezon sonunda konuşmanın daha iyi olacağını söyledim. Doğru yerde, uygun programlarla gelişmeyi çok önemsiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca yer alan o haberde Beşiktaş başkanlığı için aday olacak isimlerden birinin Andrea Pirlo’yu göreve getirmek istediği öne sürülmüştü.

İtalyan teknik adam çıkan haberlere son noktayı koydu ve Beşiktaş için görüştüğü iddialarına karşılık olarak, “Bu seneyi daha iyi bir şekilde bitirmek için çalışıyorum. Başka bir takımla ilgilenmiyorum. Tüm konsantrasyonum Karagümrük’le.” ifadelerini kullandı.

Pirlo kendisine sorulan Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekildikten sonra TFF’nin aldığı kararla ilgili olarak “Oyun başlarken bir kural var, buna uyulması gerektiğini düşünüyorum. Artık bu konuda karar almak çok kolay değil.” yanıtını verd