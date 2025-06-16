Pisa, İsak Vural’ı Transfer Etti

İTALYA SERİE A’YA TRANSFER OLDU

İtalya’nın Serie A takımlarından Pisa, daha önce Fenerbahçe’de oynamış olan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu için önemli bir adım attı. Fabrizio Romano’nun verdiği bilgilere göre; bonservisi Frosinone Calcio’da bulunan İsak Vural, Serie A’ya çıkmayı başaran Pisa’ya katıldı. Genç oyuncunun sağlık kontrolünün gerçekleştirildiği ve gerekli sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

YENİ SÖZLEŞME DETAYLARI

İsak Vural, Pisa ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar olan bir sözleşmeye imza attı. Ayrıca, genç futbolcunun eski kulübü Hammarby, bu transfer sürecinde bonservis ücretinin %25’ini alacak. Bu sezon Serie B’de Pisa formasıyla 23 maça çıkan Vural, bu karşılaşmalarda 2 asist yapma başarısı gösterdi. İsveç’te dünyaya gelen İsak Vural, milli takım seçiminde Türkiye’yi tercih etmişti.