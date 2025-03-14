Pist Bisikleti Uluslar Kupası’na Türkiye Damgası

YARIŞLARIN İLK GÜNÜ TAMAMLANDI

2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nın ilk gün yarışları sona ererken, milli bisikletçi Ramazan Yılmaz elemelerde gösterdiği performansla 5. sırada yer aldı ve Türkiye’yi final mücadelesinde temsil etti. Dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonlarından biri olan 2025 Pist Bisikleti UCI Uluslar Kupası, Türkiye’nin ev sahipliğinde 44 ülke ve 300 sporcunun katılımıyla Konya Veledromu’nda gerçekleşti.

PODİUMU PAYLAŞAN ÜLKELER

1. gün gerçekleştirilen mücadelelerde, kadınlar eleme yarışında Meksikalı sporcu Yareli Acevedo Mendoza, erkekler eleme yarışında ise Belçikalı sporcu Jules Hesters altın madalya kazandı. Kadınlar takım takip yarışında Almanya, erkekler takım takip yarışında Avustralya, kadınlar takım sprint yarışında Hollanda ve erkekler takım sprint yarışında Büyük Britanya takımı birincilik elde etti. Bu başarılar, organizasyonun uluslararası ölçekteki rekabet gücünü gözler önüne seriyor.

GÜÇLÜ RAKİPLERE KARŞI MÜCADELE

Ramazan Yılmaz, erkekler eleme yarışı finaline katılarak Türkiye’yi temsil etti ve güçlü rakiplerine karşı mücadele etti. Yarın saat 10:00’da başlayacak bireysel sprint elemeleri ile yarışlar devam edecek. Etkinlik, omnium, keirin ve madison yarışlarıyla saat 16:00’ya kadar sürecek. Akşam seansında ise 18:00-21:25 saatleri arasında omnium, sprint ve keirin finalleri gerçekleştirilecek ve 2. gün yarışları tamamlanacak.