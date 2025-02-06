Pistte İki Uçağın Kanadı Çarpıştı

OLAYIN DETAYLARI

ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’nda, Japon Hava Yolları’na ait 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, taksi yaptığı esnada 172 yolcu ve 13 mürettebatıyla, 142 yolcunun bulunduğu Delta Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi uçağın kuyruğuna çarptı.

GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Delta Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilerek, yolcuların Meksika’nın Puerto Vallarta kentine gitmek üzere alternatif bir uçağa aktarılacağı bilgisi verildi. Japon Hava Yolları ise, “Narita Uluslararası Havalimanı’ndan Seattle-Tacoma Uluslararası Havaalanı’na varışta taksi yaparken uçağın sağ kanadı başka bir uçağın kuyruğuyla temas etti. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Yaşanan olumsuzluktan dolayı ilgili herkesten içtenlikle özür dileriz” şeklinde bir açıklama yaptı.