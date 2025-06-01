Pivot Door, 35 Ülkeye İhracat Yapıyor

OTONOM SİSTEM VE YAPAY ZEKAYLA DONATILMIŞ KAPI ÜRETİMİ

Otonom sistemlere sahip ve yapay zekayla entegre olarak üretilen pivot kapılarla 35 ülkeye ihracat gerçekleştiren Pivot Door’un üretim tesisi, Ar-Ge merkezi ve mağazasının açılış töreni Pendik’te yapıldı. Yenilikçi teknolojilerle donatılan bu tesiste, otonom sistemli ve yapay zeka destekli kapılar üretiliyor. Açılış etkinliği, Ankara Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Törende, Pivot Door Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ile eşi Sabriye Arslan, Merkez Valisi Abdulkadir Yazıcı, Bursa Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, sektördeki firmaların temsilcileri de etkinliğe katılım gösterdi.

BAŞARI HİKAYESİ VE YENİLİK

Pivot Door’da danışmanlık yapan Kamil Tunoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ilham kaynağı olduğunu belirterek, “Amacımız, ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda, Dördüncü Sanayi Devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir” ifadelerini paylaştı. Tunoğlu, Türkiye’de daha önce mevcut olmayan pivot kapı sisteminin firmaları tarafından üretildiğini, ithalatın durdurulmasıyla dışarıya olan bağımlılığın ortadan kalktığını söyledi. Hedeflerinin, yüksek kalite ve estetikle Avrupa standartlarını aşmak olduğunu vurguladı. Üç yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirilen “Infinity 360” adındaki kapının patentinin alındığını ifade eden Tunoğlu, toplamda 2 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirildiğini ekledi.

IHRACAT ve KALİTE

TBMM İdare Amiri Hasan Turan ise, “Bugün sadece bir firmanın açılışını değil, azmin ve başarının hikayesini de kutluyoruz” dedi. Pivot Door İhracat Müdürü Murat Bakkal ise, “Şu anda 19 ülkede montajlı hizmet veriyoruz ve dolaylı olarak 35 ülkeye ihracat yapıyoruz” bilgisini verdi. Ayrıca, gelişmiş güvenlik önlemleri ile otonom kapıların dezavantajlarını ortadan kaldırdıklarını belirtti. Sabriye Arslan, “6 yıl önce başladığımız bu yolda şu anda 35 ülkeye ihracat yapıyoruz” şeklinde konuştu.