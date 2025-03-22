Piyasa Dizisi İçin Beklenmedik Gelişme!

PİYASA DİZİSİNDEN KÖTÜ HABERLER

Alp Navruz, İlayda Alişan, Fırat Altunmeşe, Zuhal Olcay, Ayça Bingöl, Yurdaer Okur, Vural Şahanoğlu ve Damla Colbay gibi başarılarıyla dikkat çeken oyuncuların yer aldığı Piyasa dizisinden olumsuz gelişmeler geliyor. Piyasa dizisi, yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkarken, dizideki dengelerin çok erken değişeceği yönünde sinyaller alınıyor.

ÇALINTI İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Piyasa dizisi için daha önce “çalıntı” iddiaları ortaya çıkmış ve bu durum dizinin ekranlardan kaldırılacağına dair açıklamalarla gündeme gelmişti. Ancak Pastel Film bu iddialar hakkında bir açıklama yaparak, “Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullanmıştı.