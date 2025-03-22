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“Piyasa Dizisi İçin Şaşırtıcı Gelişme!”

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BAŞARILI OYUNCULARI BİR ARAYA GETİREN DİZİDEN KÖTÜ HABERLER

Alp Navruz, İlayda Alişan, Fırat Altunmeşe, Zuhal Olcay, Ayça Bingöl, Yurdaer Okur, Vural Şahanoğlu ve Damla Colbay gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı Piyasa dizisi için olumsuz gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Piyasa dizisinin yeni bölümü Kanal D’de izleyiciyle buluşurken, dizideki dengelerin erken zamanda değişeceği görünmekte.

DİZİDEKİ İDDİALAR VE AÇIKLAMALAR

Piyasa dizisiyle ilgili olarak “Çalıntı” iddiaları gündeme gelmiş, daha önce dizinin yayından kaldırılabileceğine dair açıklamalar yapılmıştı. Ancak Pastel Film, bu iddialara yanıt vererek, “iddiaların gerçeği yansıtmadığı” açıklamasında bulundu. Durum, dizinin geleceği açısından merakla takip ediliyor.

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