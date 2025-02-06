piyasada-takip-edilecek-ekonomik-veriler

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Yeni günde yurt içinde adrese dayalı nüfus rakamlarının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri takip ediliyor. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına dair çeşitli nüfus verilerini saat 10.00’da açıklayacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda “Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı”na katılacak ve bu etkinlik saat 13.30’da başlayacak.

SEKTÖR VERİLERİ VE RAPORLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), saat 14.00’te sektöre dair haftalık verileri açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise haftalık para ve banka istatistikleri bültenini saat 14.30’da yayımlayacak. Buna ek olarak, Aksigorta, Anadolu Hayat Emeklilik ve Vakıfbank’ın 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarının da açıklanması bekleniyor.

YURT DIŞINDA ÖNE ÇIKAN VERİLER

Yurt dışında dikkat çeken veriler arasında Almanya’nın fabrika siparişleri ve Euro Bölgesi perakende satışlar verileri yer alıyor. Ayrıca, gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararında olacak.

ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kalıcı barışın ve refahın hüküm sürdüğü bir Suriye hepimizin arzusudur. Bu minvalde Türkiye’nin Suriye’nin yeniden imarına yönelik çabalarına Almanya’nın da gerekli desteği sağlayacağına inanıyorum. Gazze’de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor” dedi. Ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk Hava Yolları’nın (THY) kredi notunu BB-‘den BB’ye yükseltti. Yeşil GYO’nun konkordato talepli başvurusuna ise Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi üç ay geçici mühlet verdi ve şirket payları Yakın İzleme Pazarı’na alındı.