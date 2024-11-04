Piyasalar Enflasyon Rakamlarını İncelemekte

PAZARLAR ENFLASYON RAKAMLARINA ODAKLANIYOR

Haftanın ilk günü, yurt içindeki piyasalar enflasyon verilerine yoğunlaşacak. Yurt dışında ise imalat sektörü PMI verileri, Euro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi ve fabrika siparişleri takip ediliyor.

KREDİ NOTUNDA YÜKSELİŞ

S&P Global, Türkiye’nin kredi notunu “B+”dan “BB-“ye çıkarırken, not görünümünü “pozitif”ten “durağan”a revize etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz” sözlerini dile getirdi.

İSTATİSTİK KURUMLARINDAN AÇIKLAMALAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici ve üretici fiyatlarının Ekim ayı rakamlarını açıklayacak. Foreks Haber anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık %2,53, yıllık %48,07 olarak belirlendi (10.00). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların finans dışı net döviz pozisyonu için Ağustos ayı verilerini yayımlayacak (14.30). Ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açıklanmayan TCMB para ve banka istatistikleri, haftalık bültenle birlikte yayınlanacak. TCMB’nin haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, rezervler, parasal veriler ve yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu öncelikli olarak izlenecek (14.30).