Piyasalar Enflasyon Verilerine Odaklanıyor

ENFLASYON RAKAMLARI ÜZERİNDE ODaklanma

Yeni ayın ilk iş günü, piyasalarda yurt içinde enflasyon verilerine yoğunlaşma yaşanıyor. Aynı zamanda yurt dışında imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ile Euro Bölgesi tüketici fiyatları önemli bir şekilde takip ediliyor.

YURT İÇİ GÜNDEM ÜZERİNE BİR DİZİ AÇIKLAMA

Bloomberg HT, Ocak ayına dair nihai tüketici güven, beklenti ve eğilim endekslerini açıklayacak (09.55). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ait tüketici ve üretici fiyatlarını duyuracak. Foreks Haber’in gerçekleştirdiği 19 ekonomistle yapılan ankette, aylık beklenti %4,33, yıllık beklenti ise %41,16 seviyesinde görülüyor (10.00). İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve S&P Global, Ocak ayı için imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksini açıklayacak (10.00).

DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir basın toplantısı düzenleyecek ve ocak ayı dış ticaret verilerini paylaşacak (10.30). Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu Bakanlar 1. Toplantısı’na katılacak (13.30).

Kaynak: Foreks