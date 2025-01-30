Piyasalar Fed Kararı Ardından ECB’ye Odaklandı

KÜRESEL PİYASALARDAKİ KARMAŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrasında karmaşık bir seyir hakimdi. Fed, politika faizini yüzde 4,25-yüzde 4,5 aralığında sabit tutma kararı aldı. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusundaki acele etmeyeceklerine dair açıklamaları piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Bugün piyasaların odak noktası, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararı olabiliyor. Bankanın politika faizini 25 baz puan indireceği neredeyse kesin gibi görünüyor. Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalar da yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı’nın “Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum” ifadesine yönelik olarak, “Başkan’ın söylediklerine ilişkin herhangi bir yanıt vermeyeceğim ya da yorumda bulunmayacağım. Bunu yapmak benim için uygun olmaz.” dedi. Powell ayrıca, Başkan ile faiz oranlarının düşürülmesine dair bir görüşmesinin olmadığını da belirtiyor.

Fed’in faiz kararı sonrası dolar endeksi düşüş gösterirken, altının ons fiyatı kısıtlı bir artış kaydetti. Brent petrolün varil fiyatı ise hafif bir gerilemeyle 75,5 dolardan işlem görüyor. New York Borsası’nda dün S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri değer kaybına uğrarken, ABD’deki endeks vadeli kontratlar yeni güne olumlu bir seyirle başladı. Güne 2754 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 2754, en yüksek 2763 dolara kadar yükseldi. Gram altın ise 3170 liradan açılış yaptı ve gün içinde en düşük 3169, en yüksek de 3180 lira seviyesini gördü. Dolar/TL kuru ise alışta 35,7786 lira, satışta 35,7842 lira seviyelerinden işlem görüyor.