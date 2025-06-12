Piyasalar Savaş Gölgesinde: Dolar, Altın Zirvede

ORTADOĞU’DA TANSİYON ARTILIYOR

Ortadoğu’da yükselen gerginlik, piyasalarda büyük bir etki yaratıyor. İran’ın Amerikan üslerine yönelik olası saldırı tehditleri ve Washington’un bölgedeki diplomatik ve askeri personelin tahliye kararları, enerji ve emtia piyasalarında dalgalanmalara sebep oluyor.

PETROL FİYATLARINDA KESKİN YÜKSELİŞ

Brent ham petrol fiyatı, Çarşamba günü 2,90 dolarlık artışla varil başına 69,77 dolara çıkarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,88 artışla 68,15 dolara yükseldi. Uzmanlar, bu fiyat artışının İran’dan gelecek arzın etkilenme riskine duyulan korkudan kaynaklandığını belirtiyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRMA YOLUNDA

Yükselen gerginlik, yatırımcıları güvenli limanlar arayışına yönlendiriyor. Altın fiyatları hızlı bir şekilde artış göstererek ons başına 3.377 dolara ulaştı ve tarihi zirveyi zorladı. Türkiye’de gram altın fiyatı 4.251,19 TL’ye, çeyrek altın ise 7.013 TL’ye kadar yükseldi. Cumhuriyet altını 27.919 TL, gremse altın ise 69.123 TL ile rekor seviyelerini gördü. Uzmanlar, gerilimin artması durumunda altın fiyatlarında yeni rekorların mümkün olabileceğini ifade ediyor.

DÖVİZ KURLARINDA HAREKETLİLİK

Yurtiçinde döviz kurlarında da önemli hareketlilik yaşanıyor. Dolar/TL kuru, yeni güne 39,20 TL seviyesinde başladı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin derinleşmesi durumunda döviz kurunda yeni artışların gerçekleşebileceğini belirtiyor.

PİYASALARDA SAVAŞ İHTİMALİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşma konusunda “çok daha az eminim” açıklaması, olası bir askeri çatışmanın gündeme gelebileceği yorumlarına yol açtı. İran Savunma Bakanı’nın “ABD üsleri menzilimizde” ifadesi, tehdit algısını daha da güçlendirdi. Ayrıca, İngiltere’nin UKMTO servisi de askeri faaliyetlerin artabileceğine dair uyarılarda bulundu. Diplomatik kaynaklar, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını doğruladı.

EKONOMİSTLERDEN BELİRSİZLİK UYARISI

Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” yorumu yaparken, Capital Economics’ten Hamad Hussain, enerji fiyatlarındaki artışın OPEC+ ülkelerindeki talep dengesi ile birleşerek daha uzun vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini bildiriyor.