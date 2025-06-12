Piyasalar Savaş İzi Taşımakta: Dolar, Altın, Petrol Zirvede

ORTADOĞU’DA YÜKSELEN TANSİYON PİYASALARI ETKİLİYOR

Ortadoğu’daki artan gerilim, finansal piyasaları oldukça etkisi altına aldı. İran’ın Amerikan askeri üslerini hedef alma tehdidi ve Washington’un bölgedeki büyükelçilik ve askeri üslerdeki personelini tahliye etme kararı, enerji ve emtia piyasalarında önemli dalgalanmalara neden oldu.

PETROL FİYATLARINDAKİ SIKLETİŞME

Çarşamba günü Brent ham petrolü 2,90 dolarlık yükselişle varil başına 69,77 dolara çıkarak Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Batı Teksas (WTI) ham petrolü yüzde 4,88 artış göstererek 68,15 dolara çıktı. Uzmanlara göre, bu artış İran’dan gelecek arzın aksama ihtimali yüzünden tetiklendi.

ALTIN FİYATLARI TARİHİ ZİRVELERE YAKLAŞIYOR

Yaşanan gerginlik, yatırımcıları güvenli limanlar aramaya yöneltiyor. Altın fiyatları hızla yükseliş gösterdi. Ons altın 3.377 dolara çıkarak tarihi zirvesini zorladı. Türkiye’de gram altın 4.251,19 TL’ye, çeyrek altın ise 7.013 TL’ye kadar yükseldi. Cumhuriyet altını 27.919 TL, gremse altın ise 69.123 TL ile yeni rekor seviyelerine ulaştı. Uzmanlar, gerilimin daha da tırmanması durumunda altın fiyatlarında yeni rekorların kırılabileceğini belirtiyor. Yurt içinde döviz kurlarında da dalgalanma gözlemleniyor. Dolar/TL kuru ise yeni güne 39,20 TL seviyesinde başladı ve analistler, jeopolitik belirsizliklerin derinleşmesi halinde kurda yukarı doğru hareketlerin oluşabileceğini aktarıyor.

PİYASALARDAN SAVAŞ İNDEKSİ

ABD Başkanı’nın İran ile nükleer anlaşma konusundaki “çok daha az eminim” açıklaması, olası bir silahlı çatışmanın ihtimalini artırdı. İran Savunma Bakanı’nın, “ABD üsleri menzilimizde” ifadesi de tehdit algısını derinleştirdi. Ayrıca İngiltere’nin UKMTO servisi, askeri faaliyetlerin artabileceği konusunda uyarıda bulundu. Diplomatik kaynaklar, ABD ve Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştığını belirtiyor.

EKONOMİSTLERDEN FİYAT UYARISI

Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” değerlendirmesinde bulundu. Capital Economics’ten Hamad Hussain ise, enerji fiyatlarındaki artışın, özellikle OPEC+ ülkelerindeki talep dengesi ile birleştiğinde uzun vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini aktarıyor.