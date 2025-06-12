Piyasalar Savaş Kokusunu Hissederken Yükseliyor

ORTADOĞU’DAKİ TANSİYON PİYASALARI ETKİLİYOR

Ortadoğu’daki artan gerginlik, mali piyasaları derinden etkiliyor. İran’ın Amerikan askeri üslerine saldırı tehdidi ve Washington’un bölgedeki büyükelçilik ve askeri üslere yerleştirilmiş personeli tahliye etme kararı, enerji ile emtia pazarında büyük dalgalanmalar yaratıyor.

ENERJİ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ

Brent ham petrolü, Çarşamba günü 2,90 dolarlık artışla varil başına 69,77 dolara çıkarak Nisan ayından bu yana görülen en yüksek değere ulaştı. ABD’nin Batı Teksas (WTI) ham petrolü ise yüzde 4,88’lik artışla 68,15 dolara tırmandı. Uzmanlar, bu artışın İran’dan gelebilecek arzın durma ihtimalinin etkisiyle gerçekleştiğini belirtiyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Tansiyonun yükselmesiyle yatırımcılar, güvenli yatırımlara yönelmeye başladı. Altın fiyatları da hızla artış gösterdi. Ons altın, 3.377 dolara yükselerek tarihi zirvesini test ediyor. Türkiye’de ise gram altın 4.251,19 TL’ye, çeyrek altın 7.013 TL’ye kadar çıktı. Cumhuriyet altını 27.919 TL, gremse altın ise 69.123 TL gibi rekor seviyelere ulaştı. Uzmanlar, gerilimin daha da artması durumunda altın fiyatlarının yeni rekorlara ulaşabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, döviz kurlarında da hareketlilik gözlemleniyor; Dolar/TL kuru yeni güne 39,20 TL seviyesinde başladı. Analistler, jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla kurda yeni yükselişler yaşanabileceğini söylüyor.

SAVAŞ KAYGILARI SÜRÜYOR

ABD Başkanı’nın İran ile nükleer anlaşma hakkında “çok daha az eminim” açıklaması, silahlı çatışma riskini göz ardı edilemeyecek hale getiriyor. İran Savunma Bakanı’nın “ABD üsleri menzilimizde” ifadesi, tehdit algısını yükseltiyor. İngiltere’nin UKMTO servisi, askeri faaliyetlerin artabileceğine dair uyarılarda bulundu. Diplomatik kaynaklar, ABD ve Avrupa ülkelerinin, İran’a yönelik yeni yaptırımların gündemde olduğunu doğruluyor.

EKONOMİSTLER UYARIYOR

Price Futures Group’tan Phil Flynn, “Piyasa bu kadar büyük bir riske hazırlıksız yakalandı” şeklinde değerlendirmede bulundu. Capital Economics’ten Hamad Hussain ise enerji fiyatlarındaki artışın, özellikle OPEC+ ülkelerinde talep dengesinin bozulmasıyla daha uzun vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.