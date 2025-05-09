Piyasalar, Ticaret Görüşmeleri Öncesi Karışık

KÜRESEL PİYASALARDA KARMAŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda bugün başlayacak ve hafta sonu sürecek ABD-Çin ticaret görüşmeleri öncesinde karmaşık bir görünüm ortaya çıkıyor. Dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon riski, ABD’nin diğer ülkelerle ticaret anlaşmalarını duyurmasına bağlı olarak piyasalarda yön belirleyici oluyor. ABD, tarifeleri yürürlüğe koyduktan sonra ilk ticaret anlaşmasını İngiltere ile duyursa da, anlaşmanın teknoloji ve ilaç gibi kritik sektörlere dair temel sorunları netleştirmediği yönünde yorumlar yapılıyor. Ayrıca, ABD’nin ticaret savaşlarındaki müzakereci tavrı, gerilimin azalacağına dair beklentileri artırarak bugün başlayacak olan ABD-Çin görüşmelerinin sonuçlarına yatırımcıların dikkatini çekiyor. Analistler, ABD’nin uzlaşmacı tutumunun diğer ekonomilerle anlaşma sağlanabileceği konusunda iyimserlik yarattığını fakat Trump’ın değişken davranışlarının yatırımcıları temkinli bir şekilde hareket etmeye zorladığını belirtiyor.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Başkan Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısında ticaret anlaşmalarının devam edeceğini duyurdu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in İsviçre’de Çinli yetkililerle görüşeceğini hatırlatan Trump, bunun oldukça önemli olduğunu ifade etti. Trump, görüşmenin olumlu geçmesi halinde Çin’e yönelik gümrük vergilerini düşürüp düşürmeyecekleri sorusuna, “Olabilir yani göreceğiz. Şu anda yüzde 145’te daha yükseğe çıkamazsınız yani düşeceğini biliyoruz.” yanıtını verdi. Ayrıca, Çin’in ABD’ye sağladığı büyük ticaret fazlasının sürdürülemeyeceğini vurguladı.

FAİZ POLİTİKASINDAKİ GÖRÜŞLER

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını da eleştirirken, mevcut faiz politikalarını “bir duvarla konuşmak gibi” nitelendirdi. Fed Başkanı Jerome Powell ile yaptığı görüşmelerde, “İngiltere Merkez Bankası faiz indirdi, Çin indirdi, onun dışında herkes faiz indiriyor. ‘Çok geç Powell’ Bu, onun lakabı.” ifadelerini kullandı. Makroekonomik verilere göre, ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Mayıs ile biten haftada 228 bine düştü. Tarım dışı iş gücü verimliliği ise yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 azaldı. New York Fed’in tüketici beklentileri anketinde kısa vadeli enflasyon beklentisi değişmeden yüzde 3,6 seviyesinde kaldı.

KURUMSAL GELİŞMELER

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in İngiltere’nin Boeing’den 10 milyar dolarlık alım yapacağını belirtmesinin ardından Boeing hisseleri yüzde 3,3 değer kazandı. Ayrıca, Trump yönetiminin eski Başkan Joe Biden döneminde getirilen yapay zeka çipleri ihracatına yönelik kısıtlamaları kaldırmaya hazırlandığına dair haberlerle teknoloji şirketlerinin hisseleri de yükselmeye devam ediyor. Nvidia’nın hisseleri yüzde 0,3, Intel yüzde 3,4 ve AMD ise yüzde 2,3 değer kazandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi, dünü yüzde 4,38 ile tamamlarken, bugünkü seviyeleri yüzde 4,37 olarak belirlendi.

AVRUPA BORSALARINDA DURUM

Avrupa borsalarında ise dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir gözlemlendi. Bugün, gözler İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’in Reykjavik Ekonomi Konferansı’ndaki konuşmasına çevrildi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ile yapılan ticaret anlaşması kapsamında ABD’nin çelik ve alüminyuma uyguladığı tarifelerin İngiltere’ye etki etmeyeceğini açıkladı. BoE, piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25 seviyesine çekti. Faiz kararları sonrası Bailey, enflasyonist baskıların politika faizini düşürmeye imkan tanıdığını söyledi.

ASYA PİYASALARI

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemlenirken, ABD ile İngiltere arasındaki ticaret anlaşmasının “sınırlı” olduğu yorumları, yarın yapılacak ABD-Çin görüşmeleri konusundaki iyimserliği azaltıyor. Çin, ABD ile karşılıklı tarife artışlarının etkilerinin çözüme kavuşturulması için Washington yönetimini samimiyet göstermeye ve tarifeleri kaldırmaya çağırdı. Ayrıca, Çin’de nisan ayı ihracatı yıllık bazda yüzde 8,1 artarken, ithalat ise yüzde 0,2 azaldı. Japonya’da hane halkı harcamaları ise beklenmedik bir şekilde yüzde 0,4 artarak dikkat çekti.

BIST 100 ENDEKSİ VE DÖVİZ KURLARI

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, gün içerisinde alış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 2,25 artışla 9.279,21 puandan kapandı. Dolar/TL ise dün yatay bir seyir izleyerek 38,4340’tan kapanırken, bankalararası piyasada bu sabah 38,7350 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri ve yurt dışında BoE Başkanı Bailey’in konuşmasının dikkatle takip edileceğini belirtiyor. BIST 100 endeksi için 9.300 ve 9.400 puanları direnç seviyeleri, 9.100 ve 9.000 seviyeleri ise destek seviyeleri olarak değerlendiriliyor.