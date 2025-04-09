Piyasalarda büyük artış yaşandı

ABD BAŞKANINDAN ETKİLEYİCİ GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

ABD’nin Başkanı Trump, Çin’e uygulanacak gümrük vergisini yüzde 125’e çıkarma ve diğer ülkelerin vergilerini 90 gün süreyle askıya alma kararı aldı. Bu hammaddelerin kararının ardından, piyasalarda büyük bir hareketlilik yaşandı.

YATIRIMCILAR PİYASAYA YÖNELDİ

ABD borsaları, sadece 10 dakika içinde toplamda 4 trilyon dolar değer kazanarak büyük bir tırmanış kaydetti. Aynı zamanda, Türkiye’de de Borsa İstanbul akşam seansında tavan yaptı, bu da yatırımcıların yoğun ilgisi karşısında gerçekleşti.

AYRINTILAR GELİYOR…