Piyasalarda Gün Başlangıcı: BIST 100 Artışta

BIST 100 ENDESKİ YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Dün 9.420,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 27,28 puan ve yüzde 0,29 artışla 9.447,70 puandan başladı. Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışla karşılaştırıldığında 51,04 puan ve yüzde 0,54 artış göstererek 9.471,46 puana ulaştı. Günün ilk yarısında, endeks en düşük 9.424,34 ve en yüksek 9.501,13 puanı gördü.

MALİ VE SEKTÖREL ENDİKSLERDE ARTIŞ

Günün ilk bölümünde mali endeks yüzde 0,66, hizmetler endeksi yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,41 ve teknoloji endeksi yüzde 0,45 oranında değer kazandı. Yatırımcılar, olumlu performansı ile dikkat çeken bu endeksleri yakından takip ediyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.564 dolar olarak belirlendi. Saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi ise 155,40 düzeyinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasasında, dolar 34,4240 liradan, avro 36,3960 liradan satılmakta.

HAM PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Uluslararası piyasalarda, altının onsu yüzde 0,1 oranında bir düşüşle 2.564 dolardan işlem görmekte. Londra Brent tipi ham petrolünün varil fiyatı ise yüzde 0,8 azalışla 71,6 dolara geriledi. Bu gelişmeler, piyasalardaki dalgalanmaların ve yatırımcıların izledikleri stratejilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.