Piyasalarda Gün Başlangıcı: BIST 100 Düşüşte

BIST 100 ENDESKİ GÜNE AZALIŞLA BAŞLADI

Dün 9.276,78 puandan kapanan BIST 100 endeksi, 22,83 puan ve yüzde 0,25 azalışla 9.253,94 puandan güne başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,96 puan ve yüzde 0,19 azalışla 9.258,82 puana düştü. Gün içerisinde endeks, en düşük 9.208,42 ve en yüksek 9.288,83 puanı gördü.

SEKTÖR PERFORMANSLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,28 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmanın ve sektör bazındaki farklılıkların devam ettiğini gösteriyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı olan 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,14, bileşik getirisi ise yüzde 42,97 düzeyinde gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 154,10 seviyesinde işlem görüyor.

DÖVİZ VE MATERİAL FİYATLARI

İstanbul serbest piyasasında dolar 34,3850 liradan, avro ise 36,5740 liradan satışta. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 593 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 artışla 72,2 dolardan işlem ediyor. Bu veriler, küresel ekonomik koşulların ve piyasa dinamiklerinin etkilerini yansıtıyor.