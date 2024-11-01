Piyasalarda İlk Yarida: BIST 100 Artışta

ENDİKSTE YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Dün 8.863,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bu sabah 24,63 puan ve yüzde 0,28 artışla 8.888,51 puandan güne başladı. Saat 13.50 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 8.899,57 puana ulaştı. Günün ilk yarısında endeks en düşük 8.849,18, en yüksek 8.982,03 seviyelerini gördü.

SEKTÖRLERİN PERFORMANSI

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 2,13, hizmetler endeksi yüzde 0,35 ve sanayi endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,22 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 43’ü yükselirken, 54’ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ereğli Demir Çelik yer aldı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2 bin 751 dolara yükseldi. Saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 152,8 düzeyinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada ise dolar 34,3230 liradan, avro 37,4000 liradan satılmakta. Uluslararası piyasalarda altın ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 2 bin 751 dolara ulaşırken, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 yükselişle 74,7 dolardan işlem görmekte.