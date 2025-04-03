Piyasalarda Trump Krizi: Teknoloji Hisseleri Düştü

ABD’DE GÜMRÜK VERGİLERİ ARTIRILDI

ABD Başkanı Donald Trump, gümrük vergilerini beklenenden daha yüksek oranda artırarak ticaret ve tedarik zincirlerinde ciddi bir tedirginlik yarattı. Bu durum, yatırımcıların endişelerini artırırken, borsalar keskin bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar, güvenli liman olarak tahvil, altın ve yene yönelmeye başladı.

TÜM ÜLKELERE EK VERGİ UYGULANACAK

Trump, Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkeye en az yüzde 10 oranında karşılıklı gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. ABD, Çin için yüzde 34, Avrupa Birliği için yüzde 20, Japonya içinse yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirecek. Ayrıca, dış ülkelerde üretilen otomobillere yüzde 25 ek vergi uygulanacak. Avrupa Birliği ve Çin ise ABD’nin ek vergilerine misilleme yapacaklarını belirtti.

Yeni gümrük vergileri, özellikle teknoloji sektöründeki hisseleri olumsuz etkiledi. Çin ve Tayvan’daki üretim merkezlerine yönelik getirilen yüzde 30’un üzerindeki gümrük vergileri, bu alanda keskin düşüşlere yol açtı. Apple hisseleri yüzde 6, Nvidia yüzde 4, Tesla yüzde 4,5 değer kaybetti. Ayrıca, Alphabet, Amazon ve Meta’nın hisselerinde de yüzde 2,5 ile yüzde 5 arasında bir düşüş yaşandı. Teknoloji sektöründeki büyük şirketlerin toplam piyasa değeri 760 milyar dolar geriledi. Nasdaq endeksi de yüzde 3’ün üzerinde bir kayıp yaşadı. Trump’ın gümrük vergileri, tedarikçilerden bankacılara, sigortacılara kadar birçok sektörü etkiledi.

TÜM DÜNYADA RİSKTEN KAÇIŞ

Trump’ın açıklamaları sonrasında yatırımcılar riskten kaçma eğiliminde oldu ve güvenli liman varlıklarına yöneldi. Hisse senedi piyasalarında sert düşüşler meydana geldi. Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 3,3 geriledi, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 2,7, Avrupa borsası vadelileri ise yaklaşık yüzde 2 oranında düşüş gösterdi. Japonya’daki Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore’deki Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin’de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düştü.

DOLAR DEĞER KAYBEDİYOR, ALTIN REKOR KIRIYOR

Artan gümrük vergileri, dolara değer kaybettirirken, euro güç kazandı. Güvenli liman olarak görülen Japon yeni ve İsviçre frankına yönelik talep arttı. Dolar endeksi, yüzde 0,14 düşerek 103 seviyesine geriledi. Dolar, yen karşısında yüzde 1,25 değer kaybederek 147,38 seviyesinden işlem gördü. Yatırımcıların artan tahvil talepleriyle birlikte ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan düşerek yüzde 4,07 seviyesine düştü. Ayrıca, petrol fiyatlarında yüzde 2’lik bir gerileme görüldü. Ons altın ise 3 bin 168 dolara ulaşarak rekor kırdı ve yıl başından bu yana yükselişi yüzde 20’yi geçti.