Piyasalarda Trump Şoku: 760 Milyar Eriydi

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİLERİ GÜNDEME GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün beklenenin üzerinde ek gümrük vergileri duyurarak ticaret ve tedarik zincirlerini sarstı. Ülkelerin vergi uygulama kararının ardından yatırımcılar arasında kaygılar arttı. Borsa keskin bir şekilde gerilerken, yatırımcılar güvenli liman olarak tahvil, altın ve yene yöneldi.

TÜM ÜLKELERE YENİ VERGİLER UYGULANACAK

Trump, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tüm ülkelere en az yüzde 10 oranında karşılıklı gümrük vergisi getireceklerini duyurdu. ABD, Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20 ve Japonya’ya yüzde 24 gümrük vergisi uygulayacak. Dış ülkelerde üretilen araçlara yüzde 25 vergi uygulanacak. Avrupa Birliği ve Çin, ABD’nin ek vergilerine karşılık olarak misilleme yapacaklarını bildirdi.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yeni gümrük vergileri, teknoloji sektörü hisselerini olumsuz etkiledi. Çin ve Tayvan’daki üretim merkezlerine yönelik getirilen yüzde 30’un üzerindeki gümrük vergileri, ayrıca Çin’den ithal ürünlere yönelik vergilerin yüzde 54’e kadar çıkması sonucu, teknoloji hisseleri keskin bir düşüş gösterdi. Apple hisseleri yüzde 6, Nvidia yüzde 4 ve Tesla yaklaşık yüzde 4,5 değer kaybetti. Piyasa değeri toplamda 760 milyar dolar azalan teknoloji devlerinin kaybı, Nasdaq endeksinin yüzde 3’ün üzerinde değer kaybetmesine yol açtı.

YATIRIMCILAR RİSKTEN KAÇIYOR

Trump’ın açıklamaları sonrası yatırımcılar riskten kaçınma eğilimine girdi. Hisse senedi piyasalarında ciddi düşüşler yaşandı. Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 3,3, S&P 500 vadelileri yüzde 2,7 ve Avrupa borsası vadelileri de yaklaşık yüzde 2 geriledi. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,8, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,8 düştü.

DOLAR DEĞER KAYBETTİ, ALTIN REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Yüksek gümrük vergileri dolara değer kaybettirirken, euro değer kazandı. Güvenli liman olarak görülen varlıklara talep artışı yaşandı. Dolar endeksi yüzde 0,14 azalarak 103 seviyesine geriledi. Doların yen karşısındaki değeri yüzde 1,25 düşerek 147,38 oldu. Artan tahvil talebiyle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan düşüşle yüzde 4,07’ye indi. Bu arada, petrol fiyatları da yüzde 2 gerileyerek ons altın 3 bin 168 doları gördü ve yıl başından bu yana yüzde 20’lik bir artış yaşadı.