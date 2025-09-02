Piyasalardaki Ani Dalgaların Önlenmesi Mekanizması

DEVRE KESİCİ MEKANİZMASI NEDİR?

Piyasadaki ani dalgalanmaların önüne geçmek için kullanılan mekanizma, özellikle kriz dönemlerinde yatırımcıları koruma ve piyasalarda daha sağlıklı işlemlerin sağlanması amacını taşır. Devre kesici, borsada işlem gören hisse senetlerinde veya endekslerde yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerinde otomatik olarak devreye giren bir işlem durdurma sistemidir. Aşırı düşüş veya yükseliş durumunda, sistem belirli bir süre boyunca işlemleri geçici olarak durdurur. Bu uygulama, yatırımcıların panik alım-satım kararlarını önlemeyi hedefliyor.

PİYASALARA İSTİKRAR GETİRİYOR

Devre kesicinin en önemli amacı piyasalarda istikrar sağlamak ve yatırımcıları korumaktır. Ani fiyat hareketleri genellikle panik satışlarını beraberinde getiriyor. Bu panik havasında alınan kararlar, hem bireysel yatırımcıya hem de genel piyasa güvenine zarar verir. Devre kesici sayesinde yatırımcılara soğuma süresi tanınıyor ve daha sağlıklı bir karar alma ortamı oluşuyor. Devre kesici, belirlenen fiyat hareketi limitlerinin aşılmasıyla otomatik olarak devreye giriyor. Örneğin, bir hisse senedinin günlük fiyat değişimi belirli oranın üzerine çıktığında sistem işlemleri durduruyor. Bu durdurma işlemi birkaç dakika sürebiliyor ve süre bitiminde işlemler kaldığı yerden devam ediyor.

HİSSE VE ENDÜKS TEMELLİ UYGULAMALAR

Devre kesici çeşitleri arasında hisse bazlı ve endeks bazlı uygulamalar bulunuyor. Hisse bazlı devre kesici, belirli bir hisse senedinde olağanüstü fiyat hareketi olursa devreye giriyor. Endeks bazlı devre kesici ise BIST 30, BIST 50 veya BIST 100 gibi endekslerde belirli bir düşüş yaşandığında tüm piyasada işlemleri durdurabiliyor. Bu mekanizma, yatırımcıların duygusal kararlar almasını engelleyerek kritik bir rol oynuyor. Yatırımcılar, ani dalgalanmalarda biraz nefes alıyor ve piyasayı analiz etme fırsatı buluyor. Ayrıca, özellikle küçük yatırımcıların korunmasında önemli bir yer tutuyor.

DÜNYA GENELİNDE UYGULANMAKTADIR

Devre kesici uygulaması yalnızca Türkiye’ye özgü değil. ABD’de 1987 yılında yaşanan Kara Pazartesi krizinden sonra devre kesici mekanizması daha sıkı hale getiriliyor. New York Borsası (NYSE) ve NASDAQ gibi büyük piyasalarda da benzer kurallar uygulanıyor. Avrupa ve Asya borsalarında da devre kesici, modern finans piyasalarının vazgeçilmez bir parçası olarak yer alıyor. Borsa devre kesici, piyasa güvenliği ve yatırımcıların korunması açısından hayati bir öneme sahip. Ani dalgalanmaların önüne geçerek yatırımcıların panikle hareket etmesini engelliyor ve piyasaların sağlıklı işleyişine katkı sağlıyor. Dünya genelinde de kullanılan bu uygulama, finansal sistemin istikrarını koruma yönünde atılan en önemli adımlardan biri olarak kabul ediliyor.