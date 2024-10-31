“Piyasalardaki Gün Ortası: BIST 100 8.980 Altında”

BIST 100 ENDİKSİNDEKİ DEĞİŞİM

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kaybederek 8.980,44 puana geriliyor. İstatistiklere göre, İstanbul serbest piyasada dolar 34,2520 liradan, avro ise 37,3160 liradan işlem görüyor. Önceki gün 9.006,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,96 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.004,60 puandan başlamış durumda. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışına göre 26,11 puan ve yüzde 0,29 azalışla 8.980,44 puana iniyor.

HİSSE SENETLERİNDEKİ HAREKETLER

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında en düşük 8.977,58, en yüksek ise 9.051,60 puanı görerek dalgalı bir seyir izliyor. Teknoloji endeksi yüzde 0,3 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,1, sanayi endeksi yüzde 0,1, hizmetler endeksi ise yüzde 0,5 değer kaybediyor. Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39’u yükselirken, 59’u değer kaybediyor. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Altınay Savunma ön plana çıkıyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.778 dolar olarak kaydedilirken, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdı olan 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 39,07, bileşik getirisi ise yüzde 42,89 seviyesinde gerçekleşiyor. Ayrıca, uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 152,60 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,2520 liradan, avro ise 37,3160 liradan satılıyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,3 kayıpla 72,4 dolardan işlem görüyor.