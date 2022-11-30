Piyasaların gözü FED Başkanı’nda

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Başkanı Powell’ın konuşmasından piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu oldu.
Küresel piyasalar, Fed Başkanı Powell’ın bugün yapacağı konuşma öncesi temkinli seyrediyor. Powell’ın sözle yönlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Almanya’da TÜFE kasımda aylık yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 10 yükseldi.
Dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel bazda önemli merkez bankalarının yaklaşan para politikası kararlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor.
Fed yetkililerinin çoğunluğu son haftalarda yaptıkları sözle yönlendirmelerde ultra şahin adımların yavaşlayabileceği sinyalini verirken, bugün Powell’ın ekonomi ve iş gücü piyasasına ilişkin açıklamalarının piyasa beklentilerini netleştirebileceği öngörülüyor.
Resesyon fiyatlamalarının oldukça güçlendiği ülkede üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin ekonominin gidişatı üzerine vereceği sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.
Bugünkü veri ve açıklamalar öncesinde para piyasalarında Fed’in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.
Çin’in “sıfır Covid-19” politikasını terk edeceğine yönelik güçlenen beklentiler ve ABD’de dün açıklanan petrol stoklarının beklenenden fazla azalması ise petrol fiyatlarını destekliyor.