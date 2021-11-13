Piyasaların gözü FED’e çevrildi

Küresel piyasaların gözü Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın alacağı karara çevrildi.

Euro Bölgesi ve Almanya’da uzun bir aradan sonra yükselen yatırımcı güveni risk iştahının artmasında etkili olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu haber akışı sürüyor.

Almanya’da kasım Zew beklentiler endeksi 31,7 ile beklentileri oldukça geride bırakırken, Euro Bölgesi’nde 25,9’a yükseldi.

Hafta içinde Rus enerji şirketi Gazprom’un kasım ayı için Avrupa’daki 5 yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirmesi sonrası Avrupa’da vadeli doğal gaz kontratı 80 euronun altına geriledi.

İngiltere 3. çeyrek büyüme yıllık bazda yüzde 6,6’yla beklentilere paralel gerçekleşirken, sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azalarak piyasa öngörülerinin gerisinde kaldı.

Almanya’da TÜFE piyasa tahminleri yönünde aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,5 arttı.

Euro, dolar karşısında Temmuz 2020’den bu yana en düşük seviye olan 1,1444’e gerilerken, yüzde 1,07 değer kaybetti.

Almanya’da DAX endeksi haftalık yüzde 0,25 ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 artışla haftalık kapanış rekoru kırarken, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. İtalya’da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

Gelecek hafta, pazartesi dış ticaret dengesi, salı İngiltere’de işsizlik ve Euro Bölgesi’nde büyüme, çarşamba Euro Bölgesi ve İngiltere’de TÜFE ve cuma Almanya’da ÜFE verileri takip edilecek.

Asya borsaları Çin öncülüğünde yükseldi

Çin’de regülasyon adımlarında sona gelindiğine ilişkin beklentiler ve Çin’in emlak sektörü için kredi kanallarını genişletebileceğine yönelik haber akışı pay piyasalarında alıcılı seyri beraberinde getirdi.

Bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande’nin hafta içinde tahvil ödemelerinde temerrüde düştüğüne ilişkin haberler basında yer bulsa da konuya ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Açıklanan verilere göre, Çin’de TÜFE ekimde yüzde 1,5 ile 13 ayın, ÜFE ise yüzde 13,5 ile 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. ÜFE, Japonya’da da benzer şekilde yükselmeye devam ederek yüzde 8 artışla son 41 yılın zirvesine ulaştı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,30, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,36, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,91 değer kazanırken, Güney Kore’de Kospi endeksi yatay seyretti.

15 Kasım ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Japonya’da büyüme ile Çin’de perakende satışlar ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya’da dış ticaret dengesi ve cuma Japonya’da TÜFE verileri takip edilecek.