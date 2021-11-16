Piyasaların gözü Merkez Bankası’nda

Dolar ve altında yükseliş sürerken piyasalar gözünü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kararına çevrildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Konuya ilişkin Prof. Dr. Sefer Şener değerlendirmelerde bulundu.

Piyasalar, perşembe günü Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Kritik karar öncesinde CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Faiz kararından önce bugün bile yansımalarını görüyoruz. Piyasadaki bu beklentinin öncelikle kura yansıdığını çok net görebiliyoruz. Perşembe günkü faiz kararı piyasalardaki volatiliteyi artıyor. Kurdaki artışın ana nedeni Merkez Bankası ile ilgili beklenti.

Yapılan araştırmalar ve Merkez Bankası’nın söylemleri gündemde. Piyasanın beklentisi 100 baz puana kadar faiz indirimi. Veriler bunu gösteriyor. Merkez Bankası şaşırtabilir de. İndirim yerine farklı bir versiyona girilse o zaman dövizde farklı bir etkiyi de beraberinde getirecektir. Faiz artışı bu şartlarda çok mümkün görünmüyor.

Piyasa 100 baz puana göre fiyatlıyor gördüğümüz kadarıyla. Herkesin beklentisi Merkez Bankası’ndan indirim geleceği yönünde. Beklentilerin altında bir indirim gelirse ya da faiz sabit bırakılırsa kurda geri çekilmeler görebiliriz. Bunun da enflasyon üzerinde pozitif etkisi olacaktır. Piyasa 100 bazpuanı fiyatlamış durumda.