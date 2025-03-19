“Piyasaların İşleyişi İçin Her Şey Yapılıyor”

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Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Tepkiler Çığ Gibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, Başkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası çeşitli tepkiler yükseldi.
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Bahçeli’den İmamoğlu Yorumu: Kimse Dokunulmaz Değil

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltını değerlendirerek hukuka saygının önemini vurguladı ve sürecin siyasi değil hukuken olduğunu belirtti.

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