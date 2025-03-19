5 saniye önce WhatsAppTwitterFacebookLinkedinEmail Gündem “Piyasaların İşleyişi İçin Her Şey Yapılıyor” SON DAKİKA Bahar Dizisinde Büyük Kaza Sonrası Karmaşa Yakutsk, Dünyanın En Soğuk Şehri Oldu Firari, Gürcistan’a Kaçarken Dağda Kayboldu Mansur Yavaş’tan İmamoğlu’na Destek Mesajı 7 Süper Lig Takımı PFDK’ya Sevk Edildi Lütfen ilgili metni sağlayın, böylece istediğiniz yeniden yazım işlemini gerçekleştirebilirim. ÖNEMLİ Gündem Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Tepkiler Çığ Gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, Başkan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişi gözaltına alındı. Olay sonrası çeşitli tepkiler yükseldi. Gündem Bahçeli’den İmamoğlu Yorumu: Kimse Dokunulmaz Değil MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltını değerlendirerek hukuka saygının önemini vurguladı ve sürecin siyasi değil hukuken olduğunu belirtti. Daha Fazlası! Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı: Tepkiler Çığ Gibi 15 saniye ÖNCE Bahçeli’den İmamoğlu Yorumu: Kimse Dokunulmaz Değil 23 saniye ÖNCE Bakan Şimşek: Piyasa İçin Gerekenler Yapılıyor 32 saniye ÖNCE Denizli’de 18 Mart Anma Ziyareti 41 saniye ÖNCE