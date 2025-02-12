Piyasanın Gözü ABD Tüketici Fiyatlarında

İÇ PAZARDAKİ GÜNDEM

Yeni günde yurt içinde sadece inşaat maliyet endeksi ile ilgili dikkat çeken bir veri mevcut. Yurt dışında ise piyasalarda ABD’den gelecek olan tüketici fiyatlarına yoğun bir ilgi var.

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’da çeşitli temaslarda bulunuyor. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ait inşaat maliyet endeksi verilerini saat 10.00’da açıklamayı planlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise finansal kiralama, faktoring ve tüketici finansmanı şirketlerinin 2024 yılına yönelik verilerini saat 14.00’te duyuracak. Bunun yanı sıra, Tofaş ve İş Bankası’nın 2024 yılı finansal sonuçlarını açıklamaları bekleniyor.