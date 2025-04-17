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Piyemonte’de Aşırı Yağışlar Sele Neden Oldu

YAĞIŞLARIN ETKİLERİ

İtalya’nın kuzeybatısında yer alan Piyemonte Bölgesi’nde etkili olan aşırı yağışlar, bölgedeki birçok akarsuyun taşmasına ve sele yol açıyor. Piyemonte’deki tüm akarsuların seviyesinin ‘endişe verici’ bir düzeye ulaştığı ve yaklaşık 100 beldede taşkın riski hakkında uyarı yapıldığı kaydedildi.

RÜZGAR VE HASARLAR

Yetkililer, şiddetli rüzgar nedeniyle Milano, Piacenza ve Roma gibi birçok kentte ağaçların devrildiğini bildiriyor. Daha önce sel ve taşkınların yaşandığı Emilia-Romagna Bölgesi’nde ise yarın için ‘kırmızı’ kodlu uyarı yapıldığı açıklandı. Bu durum, bölgedeki tehlikenin ciddiyetini ortaya koyuyor.

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