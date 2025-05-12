Pkk, 12. Kongresini Sonlandırdı

PKK’NIN TARİHİ AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdiği 12. Olağan Kongresi’nden sonra yayınladığı sonuç bildirgesinde, silahlı mücadeleyi sona erdirdiğini ve kendi varlığını sonlandırdığını duyurdu. Bu gelişme, 40 yılı aşkın süredir süren terörle mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ORGANİZASYONUN SÖZLERİ

PKK’nın kongre sonrası yayımladığı belgede, örgütün “silahlı yapısını sona erdirdiği”, “yasal olmayan tüm oluşumlarını dağıttığı” ve “kendini feshettiği” vurgulandı. Açıklama, örgüte yakın kaynaklar tarafından duyuruldu. Bildirgede, “PKK’nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, halkımız üzerindeki inkâr ve imha siyasetini parçaladığını, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini” ifade edildi. PKK, bu şekilde tarihi misyonunu tamamladığını belirtti.

GELECEK PLANI VE YÖNETİM

PKK 12. Kongresi, Apo tarafından yönetilerek, örgüt yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yönteminin sonlandırılması kararlarını almış durumda. Bu kararlarla PKK adıyla yürütülen tüm faaliyetlerin sonlandırıldığı aktarıldı.