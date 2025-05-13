PKK, 12 Mayıs’ta Savaş Durdurdu

TÜRKİYE’DE PKK’DAN TARAFINDAN YAPILAN FESİH AÇIKLAMASI

Terör örgütü PKK, 12 Mayıs’ta gerçekleştirdiği açıklama ile silahlı mücadelesini sonlandırdığını duyurdu. Bu önemli açıklama, örgütün faaliyetlerinin gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda geniş bir tartışma ortamı yarattı. PKK’nın fesih açıklamasında, örgütün kökenleriyle ilgili bilgilere de yer veriliyor.

Açıklamada, “Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı” deniyor. Bu ifade, PKK’nın tarihsel bağlamda nasıl bir mücadele verdiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Terör örgütü, Lozan madde ve 1924 Anayasası gibi belgeleri kendi lehine yorumlayarak siyasi argümanlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

PKK’nın bu yeni yönelimi, ülkedeki siyasi dinamikler üzerinde nasıl bir etki yapacak, ilerleyen süreçte görülecek.